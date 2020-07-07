الكرملين: سنرد بالمثل على قائمة العقوبات البريطانية العدائية ضدنا

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف عن أسف الكرملين للعقوبات البريطانية الجديدة ضد روسيا.

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله اليوم في تصريح للصحفيين: “لا يسعنا إلا أن نأسف لمثل هذه الخطوات العدائية… وبطبيعة الحال سيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والرد بقرارات مماثلة بما يلبي مصالح روسيا الاتحادية”.

وكانت بريطانيا أعلنت مؤخرا فرض عقوبات على شخصيات روسية ضمن ما تسمى “قائمة ماغنيتسكي” التي تدرج فيها واشنطن ومن يدور في فلكها من تتهمهم بـ “الضلوع في مقتل المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي” الذي قضى في حبسه الاحترازي سنة 2009 على ذمة التحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال شارك فيها رجل أعمال أمريكي.