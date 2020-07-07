اليمن: كشف كميات كبيرة من الأسلحة تحمل شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

كشفت القوات المسلحة اليمنية عن كميات كبيرة من الأسلحة تحمل شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت لمرتزقة العدوان السعودي وتم اغتنامها في عملية تطهير مناطق في محافظتي البيضاء ومارب خلال الأيام الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قوله “إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم وتمول منظمات تعمل في اليمن وكانت تمارس أدواراً استخباراتية بشعارات إنسانية” مؤكدا أن النظام الأمريكي يقف خلف العدوان وهو يسلح ويحدد الأهداف ويغطي العدوان سياسيا وأخلاقيا.

وأوضح العميد سريع أن هذه ليست المرة الأولى التي تتمكن فيها القوات المسلحة اليمنية من اغتنام أسلحة عليها شعارات الوكالة المذكورة.