تأهيل وصيانة عدد من الطرق الزراعية والرئيسية بريف دمشق

باشرت مديرية الخدمات الفنية بمحافظة ريف دمشق تعبيد وتزفيت شوارع وطرق في عدد من القرى والبلدات بالمحافظة بينها طريق المعامل في خيارة الدنون والطريق الزراعي في قرية المراح بمنطقة النبك بما يسهم في مساعدة الأهالي على نقل محصولهم والوصول إلى أراضي الوردة الشامية بيسر وسهولة.

مدير الخدمات الفنية المهندس غسان الجاسم بين في تصريح للبعث ميديا أن المديرية تعمل بكل طاقتها لرفع سوية الخدمات في جميع مناطق المحافظة لافتاً إلى أن خطة صيانة الطرق وتزفيتها تم البدء فيها حسب الأولويات لافتاً إلى أنه ستتم قريبا المباشرة بصيانة طرق الغوطة الشرقية.

وأضاف الجاسم تم تأهيل وتجميل مدخل بلدة منين وصيانة الأرصفة والمنصفات وزراعتها بنباتات الزينة والورود إلى أنه بعد الانتهاء من تجميل وصيانة المدخل والأرصفة سيتم تزفيت وصيانة الشوارع حسب الأولوية وفي مدينة داريا استأنف العمل بمشروع ترحيل الأنقاض وتنظيف الشوارع في مناطق جديدة بالمدينة ,علماً أن هذا المشروع تمت المباشرة به منذ بداية هذا العام حيث تم التأكيد أن مشروع تأهيل الدوار الرئيسي في مراحله النهائية وتمت المباشرة في صيانة بعض الشوارع التي انتهت فيها أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي والمياه.

البعث ميديا || ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش