حب الله وجلال فيروز.. تعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وإيران

بحث وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله خلال لقائه اليوم سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروز نيا سبل تفعيل وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الصعد الاقتصادية والصناعية.

وقدم الوزير حب الله خلال اللقاء شرحاً لتوجه الحكومة اللبنانية في علاقاتها الاقتصادية شرقاً لتنويع المصادر وإتاحة الفرص أمام التبادل وإيجاد أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية وتعزيز الشراكات مع باقي الدول.

بدوره أكد السفير الإيراني استعداد بلاده لدعم لبنان في المجالات كافة وخصوصاً في القطاع الصناعي.