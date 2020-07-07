طيران العدوان السعودي يواصل شن غاراته على عدة محافظات يمنية

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه تم تسجيل 82 خرقا لقوى العدوان بينها قصف لطائرة أباتشي في الجاح بمديرية بيت الفقيه وتحليق طائرة تجسسية في أجواء شارع الـ 50 ومحاولة تسلل في حيس وشملت الخروقات 25 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي بعدد 77 صاروخا وقذيفة و53 خرقا بالأعيرة النارية.

وأكد المصدر إفشال محاولة تسلل لقوى العدوان غرب قرية مغازي في حيس مبيناً أن قوى العدوان قصفت بـ 45 قذيفة مدفعية منازل ومزارع المدنيين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ما أدى إلى وقوع أضرار.

وقصفت مروحيات الأباتشي التابعة لقوى العدوان بعدد من الصواريخ جنوب منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه واستهدفت تسع قذائف مدفعية قرية القرشية بالمنطقة.

كما شن طيران العدوان غارة على مديرية شدا بمحافظة صعدة وأربع غارات على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وتسع غارات على جبل الأقشع بمديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان 41 غارة على مديريتي مجزر ومدغل وتسع غارات على مديرية العبدية وغارتين على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.