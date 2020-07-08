اتحاد المحامين العرب: واشنطن تمارس إرهابها على الشعب السوري عبر “قانون قيصر”

أشار المحامي سميح خريس، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن ما يسمى بـ قانون قيصر يستهدف النيل من سورية بسبب مواقفها تجاه قضايا المنطقة ولا سيما القضية الفلسطينية.

وأوضح خريس في تصريح لمراسل سانا في عمان أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى ما يسمى بـ قانون قيصر بعد فشلها في تحقيق مخططاتها تجاه سورية الأمر الذي جعلها تمارس إرهابها اليوم على الشعب السوري مباشرة عبر فرضها الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تطاله في لقمة عيشه ودوائه.

ولفت خريس إلى أن واشنطن تمارس سياسة فرض الإجراءات القسرية تجاه سورية منذ قبل بدء الحرب العدوانية عليها عام 2011.