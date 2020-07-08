الصين تندد بانسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في إيجاز صحفي اليوم إن “قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترك منظمة الصحة العالمية من جانب واحد يمثل دليلاً جديداً على انتهاج الولايات المتحدة سياسة خطوات أحادية الجانب” لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية تمثل الجهة الأكثر مصداقية وتأهيلاً في مجال ضمان أمن الصحة على نطاق العالم وتلعب دوراً رئيساً لا غنى عنه في تنسيق مساعي المجتمع الدولي في سبيل محاربة فيروس كورونا.

وشدد المتحدث الصيني على أن مثل هذه الخطوات الأمريكية “تقوض جهود المجتمع الدولي في مجال محاربة الجائحة وتؤثر سلباً في المساعي الدولية الرامية إلى تقديم الدعم إلى الدول النامية التي تحتاج إليه حاجة ماسة”.

وحث الدبلوماسي الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحمل المسؤولية عن تصرفاتها داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لمنظمة الصحة العالمية وتفعيل الجهود المشتركة لضمان الأمن في مجال الرعاية الصحية العالمية.

وكانت الولايات المتحدة أطلقت أمس خطوات انسحابها الرسمي من منظمة الصحة العالمية منفذة تهديدات ترامب بهذا الخصوص ضمن سلسلة الانسحابات والتنصلات من الالتزامات الدولية والاتفاقات التي درج عليها الأخير منذ وصوله إلى البيت الأبيض عام 2017.