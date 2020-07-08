نظام أردوغان يعتقل 19 شخصا بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب

في سياق حملته القمعية، اعتقلت سلطات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 19 شخصا على الأقل بذريعة صلتهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016.

وقال مصدر أمني: إن “الشرطة في محافظة ازمير غرب البلاد نفذت عمليات دهم واعتقال في خمس مناطق أسفرت عن اعتقال 19 شخصا على الأقل بينهما قائدا شرطة مفصولان بتهمة الصلة بمنظمة غولن”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول المتحدثة باسم النظام التركي.

وأضاف المصدر أن الشرطة لا تزال تبحث عن خمسة أشخاص آخرين في منطقة ايجيان بالمحافظة نفسها.