بوتين: ندعم حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية

ودعا بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين و(إسرائيل) على أساس قرارات الشرعية الدولية وتحت رعاية اللجنة الرباعية وبمشاركة دول أخرى للتوصل إلى تسوية تقوم على أساس حل الدولتين مشدداً على استعداد روسيا لمواصلة جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

من جانبه نوه عباس بموقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية والرافض لمخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية والمؤيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.