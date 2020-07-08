جراء الحرائق.. ضرر 3700 دونم من الأراضي الزراعية بدرعا

تضرر نحو 3700 دونم من الأراضي الزراعية في محافظة درعا، جراء الحرائق منذ بداية موسم الحصاد حتى اليوم.

معاون مدير الزراعة والإصلاح الزراعي، المهندس بسام الحشيش، بين أن 750 طنا من الحبوب تضرر جراء الحرائق، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي طارئ على الرقمين 113 و188 للتعامل الفوري.

وذكر قائد فوج إطفاء درعا، العقيد محمد محاميد، أن عناصر الفوج أخمدوا، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، ستة حرائق نشبت في مواقع مختلفة، مبينا أن الحرائق طالت أعشابا يابسة وبقايا حصاد واشجار.