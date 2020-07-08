حمص.. الإنتهاء من تصحيح عدد من مواد الشهادتين

تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية بالمتابعة الحثيثة والمستمرة واليومية لعملية تصحيح أوراق شهادتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، تفقد، اليوم، مدير التربية، أحمد الإبراهيم، مراكز التصحيح لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في مدرستي خالد ابن الوليد وسعيد العاص، ومركز تصحيح أوراق الثانوية التجارية والفنون النسوية في ثانوية الأندلس للاطلاع على واقع سير عملية التصحيح.

وأكد مدير التربية على الالتزام الكامل بسلالم التصحيح والعمل بأعلى درجات الدقة والمسؤولية، لأن جهود أبنائنا الطلاب والتلاميذ أمانة في أعناقنا ويجب إعطاء كل طالب حقه بشكل دقيق لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبنائنا الطلاب والتلاميذ.

كما أشار إلى أن العمل يسير بوتيرة عالية ومتميزة مع مراعاة الدقة والموضوعية في العمل، مبينا أنه تم الانتهاء من تصحيح العديد من المواد وتسليمها لدائرة الامتحانات ليتم إرسالها إلى وزارة التربية.

في السياق، لفت مديب التربية أنه تم تحديد مدة زمنية للمصححين لإنجاز عملية تصحيح المواد لتسير ضمن الخطة المرسومة من قبل وزارة التربية ،لافتا إلى أنه حرصا على سلامة وصحة المصححين يتم تعقيم مراكز التصحيح ثلاث مرات في اليوم .

البعث ميديا || حمص – صديق محمد