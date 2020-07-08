09, 07, 2020 - 2:24 صباحًا

حوار مباشر مع الرفيقين عضوي القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي حول الاسئناس الحزبي

أخبار البعث-  36

حوار مباشر مع الرفيقين عضوي القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي :- د. مهدي دخل الله : رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام- ياسر الشوفي : رئيس مكتب التنظيم المركزي- يدير الحوار ؛ الدكتور عبد اللطيف عمران مدير عام دار البعث – رئيس هيئة التحريريتضمن الحوار الحديث في تجربة الإستئناس الحزبي لانتخابات ممثلي حزب البعث العربي الإشتراكي إلى الدور التشريعي الثالث، وفق المحاور التالية:١- الشكل والإجراءات٢- المحتوى والمبدأ٣- النتائج والرأييرجى منكم المتابعة وارسال الاسئلة في التعليقات

تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٢٠

حوار مباشر مع الرفيقين عضوي القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي

– د. مهدي دخل الله : رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام
– ياسر الشوفي : رئيس مكتب التنظيم المركزي
– يدير الحوار ؛ الدكتور عبد اللطيف عمران مدير عام دار البعث – رئيس هيئة التحرير

يتضمن الحوار الحديث في تجربة الإستئناس الحزبي لانتخابات ممثلي حزب البعث العربي الإشتراكي إلى الدور التشريعي الثالث، وفق المحاور التالية:
١- الشكل والإجراءات
٢- المحتوى والمبدأ
٣- النتائج والرأي

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