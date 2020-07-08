حوار مباشر مع الرفيقين عضوي القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي حول الاسئناس الحزبي

حوار مباشر مع الرفيقين عضوي القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي :- د. مهدي دخل الله : رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام- ياسر الشوفي : رئيس مكتب التنظيم المركزي- يدير الحوار ؛ الدكتور عبد اللطيف عمران مدير عام دار البعث – رئيس هيئة التحريريتضمن الحوار الحديث في تجربة الإستئناس الحزبي لانتخابات ممثلي حزب البعث العربي الإشتراكي إلى الدور التشريعي الثالث، وفق المحاور التالية:١- الشكل والإجراءات٢- المحتوى والمبدأ٣- النتائج والرأييرجى منكم المتابعة وارسال الاسئلة في التعليقات

تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٢٠