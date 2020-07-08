يبث موقع البعث ميديا عبر صفحته على فيسبوك حواراً مباشراً مع عضوين من القيادة المركزية للحزب عند السادسة من مساء اليوم

يبث موقع البعث ميديا عبر صفحة (شبكة البعث ميديا) مساء اليوم الساعة السادسة، حواراً مباشراً مع الرفيقين عضوي القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي:

– د. مهدي دخل الله : رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام

– ياسر الشوفي : رئيس مكتب التربية والطلائع

يتضمن الحوار الحديث في تجربة الإستئناس الحزبي لانتخابات ممثلي حزب البعث العربي الإشتراكي إلى الدور التشريعي الثالث، وفق المحاور التالية:

١- الشكل والإجراءات

٢- المحتوى والمبدأ

٣- النتائج والرأي

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