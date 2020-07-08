08, 07, 2020 - 4:15 مساءً

يبث موقع البعث ميديا عبر صفحته على فيسبوك حواراً مباشراً مع عضوين من القيادة المركزية للحزب عند السادسة من مساء اليوم

أخبار البعث-  15

يبث موقع البعث ميديا عبر صفحة (شبكة البعث ميديا) مساء اليوم الساعة السادسة، حواراً مباشراً مع الرفيقين عضوي القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي:

– د. مهدي دخل الله : رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام
– ياسر الشوفي : رئيس مكتب التربية والطلائع

يتضمن الحوار الحديث في تجربة الإستئناس الحزبي لانتخابات ممثلي حزب البعث العربي الإشتراكي إلى الدور التشريعي الثالث، وفق المحاور التالية:
١- الشكل والإجراءات
٢- المحتوى والمبدأ
٣- النتائج والرأي

يرجى منكم المتابعة وارسال الاسئلة على رابط الصفحة:

https://www.facebook.com/baathnewsnetwork/

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