يرماكوف: نتفهم موقف الصين بشأن التفاوض مع واشنطن حول خفض التسلح

نقلت وكالة سبوتنيك عن مدير إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف تأكيده أنه حتى الآن لم يقترح الجانب الأمريكي على الصين شيئا بهذا الخصوص وقال: “لكل دولة نهجها الخاص في الحد من التسلح وبالطبع من حق الصين أن تتخذ الموقف الذي ترى أنه ضروري وهذا أمر طبيعي عندما تحمي الدولة مصالحها الوطنية في المقام الأول ونحن نتفهم موقف الصين”.

وأضاف: “إذا كانت الصين مهتمة بمفاوضات محتملة في هذا الشأن فإن هذا يتوقف على نهج الولايات المتحدة لذلك فقد أعلنت روسيا بوضوح أنها مستعدة لأي صيغة للمفاوضات لكننا بالطبع لا نستطيع إجبار أحد على اتخاذ أي قرار ولن نفعل”.

وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم انها مستعدة للمشاركة في مفاوضات ثلاثية مع روسيا وأمريكا للحد من التسلح بشرط أن تكون واشنطن مستعدة لخفض ترسانتها النووية إلى مستوى ترسانة بكين.