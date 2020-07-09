إيران تقترب من إنتاج علاج فعال لمرضى كورونا

وأوضح ملك زاده في تصريح لوكالة أرنا الإيرانية اليوم أن بلاده أجرت مع نحو 35 دولة أخرى وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دراسة كبيرة على 5500 شخص لتحديد الدواء الأكثر فعالية في علاج مرضى فيروس كورونا وأظهرت نتائجها أن هيدروكسي كلوروكوين وأقراص كلوترا التي يتم استخدامها لمرضى الإيدز ليست فعالة في علاج هذا المرض.

وأضاف أن الدراسة أثبتت كذلك وجود ثلاثة أدوية فعالة جداً في علاج المرض عند الأشخاص الذين يعانون حالات حرجة جراء الفيروس وتقلل أيضاً من معدل الوفيات وبعبارة أخرى نحن نقترب من العلاج الفعال لمرضى كورونا.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون أعراضاً خفيفة من مرض كورونا لا يحتاجون إلى أي دواء غير مسكنات الألم.