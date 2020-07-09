الجو صيفي عادي وأمطار محلية فوق المرتفعات الساحلية

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وفي نشرتها صباح اليوم توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية: أن يكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية فوق المرتفعات الساحلية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يومي الجمعة والسبت فتميل درجات الحرارة للارتفاع في أغلب المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو صيفيا حارا نسبيا وصحوا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.