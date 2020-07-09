الرئيس الإيراني: إيران قادرة على إحباط الضغوط الأمريكية

أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مراسم تدشين مشروعات صناعية وتعدينية في محافظات إيرانية عدة اليوم أن “إحباط المؤامرة الأمريكية يتم عبر تفعيل شامل لقطاع الإنتاج والصادرات لتعزيز الوضع الاقتصادي في إيران” مشددا على أن كل الجهود الحكومية منصبة على تذليل العقبات أمام الإنتاج.

إلى ذلك أشار روحاني إلى أن الطاقة الإنتاجية للفولاذ بأنواعه تضاعفت في البلاد خلال السنوات السبع الأخيرة لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمعادن تعهدت بتدشين 200 مشروع ضخم في مجال الصناعة والتعدين بقيمة 1700 تريليون ريال سيتم افتتاحها تدريجيا بعد أسابيع.