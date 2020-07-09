الشورى الإيراني: مخططات “إسرائيل” التوسعية عدوان على حقوق الفلسطينيين

أدان رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف السياسة التوسعية للكيان الصهيوني ومخططاته لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى كيانه الغاصب.

وأوضح قاليباف في كلمة له أمام جلسة عبر الفضاء الافتراضي لاتحاد البرلمانات الآسيوية اليوم أن هذه الإجراءات تتعارض مع كل القوانين والقرارات الدولية وتمثل عدواناً جديداً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مشدداً على دعم إيران للشعب الفلسطيني وداعياً المنظمات الدولية وخاصة اتحاد البرلمانات الآسيوية إلى بذل كل الجهود لوقف المخططات الصهيونية التوسعية.

وفي سياق آخر أشار قاليباف إلى إصرار أمريكا على ممارسة الضغوط القصوى على إيران وبعض الدول الأخرى رغم دعوات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لرفع الحظر والعقوبات في ظل تفشي فيروس كورونا موضحا أن الإجراءات الأمريكية تسببت بخلق عراقيل للعديد من الدول في مكافحة الوباء.