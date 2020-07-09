النقض المصرية تؤيد أحكاماٌ على مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين

تأييد الأحكام الصادرة ضدهم، قضت محكمة النقض المصرية اليوم، برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مكتب الإرشاد”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في الخامس من كانون الأول 2018 بالسجن المؤبد لمرشد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية محمد بديع وخمسة آخرين من أعضاء الجماعة فيما يعرف بقضية أحداث مكتب الإرشاد.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة ف إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والتخطيط لارتكاب جرائم إضافة إلى إطلاق النار بقصد القتل.