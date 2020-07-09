درجات الحرارة المتوقعة غداً

تميل درجات الحرارة للارتفاع في أغلب المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…