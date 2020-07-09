طيران العدوان السعودي يخرق اتفاق التهدئة في الحديدة

وذكر موقع المسيرة نت أن طيران العدوان شن غارتين على مستودع تابع لشركة الملح في منطقة الصليف ما تسبب بأضرار كبيرة في معدات الشركة التي عاودت نشاطها قبل أيام.

إلى ذلك قصفت قوى العدوان بالمدفعية والأسلحة الرشاشة مناطق الضبياني والمطار ومعسكر الدفاع وكلية الهندسة بمدينة الحديدة ومديريتي التحيتا وحيس ما تسبب بوقوع أضرار في الممتلكات.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.