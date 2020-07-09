غوغل تطلق بالوناتها في كينيا لتوفير الانترنت

أطلقت شركة غوغل بالوناتها العائمة المسماة لون لتوفير خدمة الإنترنت في كينيا بعد اختبارات استمرت لأشهر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة لون أليستر وستغارث: “إن خدمة 4 جي ال تي أي ستقدم لمشتركي تيليكوم كينيا عبر أسطول يتكون من نحو 35 بالونا، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت الشركة أن الأسطول سيغطي مساحة تقدر بنحو 50 ألف كيلومتر مربع عبر المناطق الغربية والوسطى من البلاد ومن ضمنها عاصمتها نيروبي مشيرة إلى أنها تمكنت من توصيل 35 ألف مستخدم بالإنترنت خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الشركة أنها حققت سرعة تنزيل تبلغ 9ر18 ميغابايت/الثانية في الشهر الماضي إلى جانب سرعة تحميل تصل إلى 74ر4 ميغابايت/الثانية مع وقت استجابة يصل إلى 19 ميليثانية.

ووفرت بالونات غوغل الاتصال بالإنترنت في أعقاب الكوارث كما هو الحال في بورتوريكو عام 2017 بعد إعصار ماريا أو في بيرو بعد الزلزال عام 2019 لكنها لم توفر الخدمة كجزء من انتشار تجاري واسع النطاق.