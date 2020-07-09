قريبة الرئيس الأمريكي: ترامب مضطرب نفسياً وعائلته مختلة

في وقت يسعى فيه الرئيس الجمهوري للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين الثاني القادم، نشرت ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كتابها الجديد إن الأخير يعاني من النرجسية واضطرابات نفسية أخرى.

واستعانت ماري بالتدريب الذي حصلت عليه في علم النفس لتستنتج كما ذكرت رويترز في كتاب جديد لها بأن “عائلة ترامب مختلة بصورة مرضية خبيثة هيمن عليها رب العائلة فريد ترامب الذي كان اهتمامه الوحيد بأبنائه الخمسة منصباً على إعداد وريث لأعماله العقارية”.

وأشارت إلى أن فريد استقر في النهاية على دونالد الذي يتصف بالغطرسة والتسلط الكافي لتحقيق الغرض المنشود في العمل وقالت “دونالد تحركه الفرقة والإنقسام.. إنها الطريقة الوحيدة التي يعرفها لكي يستمر .. جدي عمل لضمان ذلك قبل عقود من الزمن عندما زرع الخلاف بين أبنائه”.

والكتاب المقرر صدوره الثلاثاء القادم هو أول سيرة ذاتية لترامب يكتبها أحد أفراد أسرته وسعى روبرت شقيق الرئيس دون طائل حتى الآن لمنع نشره وما زالت المعركة القضائية مستمرة لكن من غير المتوقع أن تمنع النشر.