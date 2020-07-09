“قسد” تمنع عاملي الكهرباء ومؤسسة الحبوب بالحسكة من تقديم الخدمات للمواطنين

لايزال العشرات من العاملين في الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمؤسسة السورية للحبوب أمام مقرات عملهم في حيي النشوة وغويران بالحسكة، مع تواصل مجموعات “قسد”، منعهم من الدخول إليها.

ووفقا لوكالة سانا، فإن عشرات العاملين تجمعوا أمام مقرات عملهم تأكيداً على إصرارهم على عودتهم إلى عملهم، مشددين على ضرورة ضمان استمرار تقديم الخدمات للأهالي، وأن تصرفات “قسد” استفزازية وترمي إلى خدمة أجندات خارجية إرضاء لمشغليهم.

وكان مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة، المهندس أنور عكلة، أكد على استمرار العاملين بتنفيذ الدوام اليومي أمام مقراتهم حتى استعادة البناء كاملا، ورفض عرض إعطاء العاملين جزءاً منه، لافتا إلى أن هذه التصرفات أثرت بشكل سلبي في سير العمل من خلال عرقلة تقديم الخدمة للمواطنين.