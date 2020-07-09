مجلس الأمن يصوت ضد مشروع قرار روسي حول إيصال المساعدات إلى سورية

بتحريض من الولايات المتحدة، صوت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار روسي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية من خلال معبر حدودي واحد.

الرئيس الدوري لمجلس الأمن، المندوب الألماني، كريستوف هيوسغن، ذكر، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن أربع دول صوتت لصالح تبني مشروع القرار ورفضته سبع دول، بينما امتنعت الدول الأربع الباقية عن التصويت.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، شنت قبل التصويت حملة تحريض ضد مشروع القرار الروسي، ودعت أعضاء مجلس الأمن للتصويت ضده.