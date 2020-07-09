محققة أممية تدعو النظام السعودي إلى الإفراج عن سجناء الرأي

دعت محققة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الضغط على النظام السعودي لإطلاق سراح سجناء الرأي وناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة معتقلين في سجونه.

ونقلت رويترز عن أغنيس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي في كلمة أمام المجلس في جنيف اليوم إنه ينبغي على النظام السعودي الإفراج عن “سجناء الرأي والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجن حاليا لمطالبتهم بحقوق المواطنين السعوديين”.

ويعتبر سجل النظام السعودي في مجال حقوق الإنسان الأسوأ على المستوى العالمي مع استمرار حملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات الصورية والإدانات للمعارضين إضافة إلى سجن عشرات الناشطين الحقوقيين وانتهاكه حقوق المرأة وقد وثقت عشرات التقارير للأمم المتحدة ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جرائم وانتهاكات هذا النظام بحق السعوديين.