أخر احصائيات وباء كورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 556 الف شخص حول العالم منذ أن أعلن ظهوره في كانون الأول الماضي بينما تجاوزت الإصابات 12 مليونا و369 ألفا.

وذكر موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس أن 556365 شخصا توفوا حول العالم جراء الفيروس بينما أصيب 12 مليونا و369 الفا و912 شخصا.

وأضاف الموقع أن حالات الإصابة الجديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 213883 فيما سجلت 5168 وفاة جديدة مشيرا إلى أن 7 ملايين و179 ألفا و598 حالة شفيت من المرض.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين.