ماكرون يهاجم كيان الاحتلال

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية يخالف القانون الدولي مطالبا سلطات الكيان بوقف هذا المخطط.

ووفق بيان للاليزيه أوردته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم طلب ماكرون من رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي الامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية.

وجاء في البيان أن ماكرون “شدد على أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفا للقانون الدولي وسيقوض إمكان تحقيق حل على أساس دولتين”.

وكان نتنياهو أعلن عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وذلك في انتهاك سافر للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.