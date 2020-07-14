15, 07, 2020 - 6:49 صباحًا

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يهزم غرناطة

رياضة   29

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه غرناطة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وافتتح ريال مدريد باب التسجيل في الدقيقة الـ10 عن طريق الفرنسي فيرلاند ميندي.

وعزز الفرنسي كريم بنزيما النتيجة للفريق الملكي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ16 من عمر اللقاء.

فيما سجل هدف غرناطة الوحيد الفنزويلي داروين ماتشيز في الدقيقة الـ50.

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 83 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي برشلونة قبل جولتين على نهاية المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد غرناطة عند 50 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

Siwar Deeb

سوار ديب.. سوري الجنسية | مواليد دمشق 1988 أعمل كـَ مصور صحفي و محرر من العام 2009. حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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