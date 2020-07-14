روسيا.. تسجيل 175 وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 175 حالة وفاة و6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتظهر الأرقام والإحصائيات الرسمية تراجعا في عدد الإصابات الجديدة في روسيا، حيث تم تسجيل 6537 إصابة أمس الاثنين، و6615 إصابة أول أمس.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الفيروس 11614 حالة وفاة، وارتفع عدد المصابين إلى 739947 مصابا.

وبحسب الأرقام الرسمية تعافى خلال اليوم الماضي 8804 أشخاص، ما يرفع العدد الكلي للحالات، التي تماثلت للشفاء في مختلف مناطق روسيا إلى 515825 حالة.