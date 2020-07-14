صعود الدولار يخفّض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب عن المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) مع صعود الدولار ولكن المخاوف جراء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا كبحت الخسائر.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة من 1797.39 دولارا للأوقية وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 1799.60 دولارا.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى كسب البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1989.91 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 832.81 دولارا وفقدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 19.01 دولارا للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى منذ أيلول 2019 أمس.