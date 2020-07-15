أداء اليمين القانونية للجان المراكز الانتخابية

استعدادا لبدء عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث لعام ٢٠٢٠ أدت لجان المراكز الانتخابية بمحافظة درعا اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في المحافظة القاضي خيرو عز الدين.

وبعد أداء اليمين القانونية تم إعطاء التعليمات لرؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية التي تتعلق بكيفية إدارة العملية الانتخابية في المركز الانتخابي بدءا من إدلاء المواطن بصوته مرورا بفرز الأصوات وإعلان نتائجه وصولا لتنظيم محضر الاقتراع ورفعه للجنة الفرعية والتأكيد على حيادية اللجان وأهمية تمكين المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا خلال عملية الانتخاب.

وبين القاضي عز الدين أن عدد المراكز الانتخابية في محافظة درعا بلغ 262 مركزا تتوزع على كافة مناطق المحافظة وعدد الصناديق بلغ 374 صندوق اقتراع.

الى ذلك وبمشاركة الرفيق حسين الرفاعي أمين فرع درعا للحزب والرفيق مروان شربك محافظ درعا انطلقت اللقاءات الجماهيرية للرفاق المرشحين لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث لعام ٢٠٢٠، حيث أقام أهالي مدينتي درعا وازرع لقاءات جماهيرية وشعبية واسعة لدعم مرشحي قائمة الوحدة الوطنية لانتخابات مجلس الشعب.

وأكد عدد من الرفاق مرشحي قائمة الوحدة الوطنية لانتخابات مجلس الشعب خلال كلماتهم أن الأمل معقود على جيل الشباب الواعي الذي سيقود معركة الكلمة ونبذ فكر التعصب والتشدد، مؤكدين أن الاستحقاق الدستوري هو وقوف مع الوطن ومع جيش الوطن وصموده وإجلال لأرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن.

البعث ميديا-درعا: دعاء الرفاعي