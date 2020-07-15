الحمصي: الالتزام بالشفافية المطلقة والديمقراطية والنزاهة في الانتخابات كونها واجب وطني

أشارت الرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزي إلى أهمية الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات مجلس الشعب، الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية مؤكدة على الالتزام بالشفافية المطلقة والديمقراطية والنزاهة في الانتخابات كونها واجب وطني على جميع أبناء الوطن.

وذلك خلال لقاء الحمصي مع الرفاق في قيادة الفرع وأمناء الشعب الحزبية وقيادات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في فرع اللاذقية وممثلي البعث في قائمة الوحدة الوطنية.