15, 07, 2020 - 6:52 مساءً

الحمصي: الالتزام بالشفافية المطلقة والديمقراطية والنزاهة في الانتخابات كونها واجب وطني

أخبار البعث-  10

أشارت الرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزي إلى أهمية الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات مجلس الشعب، الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية مؤكدة على الالتزام بالشفافية المطلقة والديمقراطية والنزاهة في الانتخابات كونها واجب وطني على جميع أبناء الوطن.

وذلك خلال لقاء الحمصي مع الرفاق في قيادة الفرع وأمناء الشعب الحزبية وقيادات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في فرع اللاذقية وممثلي البعث في قائمة الوحدة الوطنية.

ونوهت الرفيقة الحمصي إلى ضرورة وجود فريق عمل قادر على تحمل المسؤولية في تجسيد تطلعات الشعب السوري كافة من خلال الارتقاء بالعمل والمتابعة المستمرة، ما ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.

وأكدت الرفيقة الحمصي على ضرورة الالتزام بأخلاقيات السلوك الحزبي البعثي من أجل المساهمة في تسريع عجلة البناء والإعمار مبينة أن مرحلة ما بعد النصر هي المرحلة الأصعب، والتي تتطلب الكثير من التشريعات الناظمة لحياة المواطن ومحاربة الفساد.

وفي الختام لفتت الرفيقة عضو القيادة المركزية للحزب إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الشعب في المرحلة القادمة ودورهم في تعميق جسور التواصل مع الشعب السوري، من خلال مواصلة العمل بكل الإمكانيات المتوفرة لتعزيز صمود سورية ووفاء لأرواح شهداء الوطن ودمائهم الطاهرة، حيث إن نجاح عملية الانتخابات هو انتصار مكمل لانتصارات الجيش العربي السوري التي تحققت بفضل حكمة وشجاعة قائد الوطن الأمين العام لحزب البعث الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء الرفاق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية والدكتورة ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين واللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية وأعضاء قيادة فرعي اللاذقية وجامعة تشرين.

قد يعجبك أيضاً

حريق يخرج مخبز الهول من الخدمة

awatef 0

“تشرين زهر الياسمين” معرض فنّي بيئي لشبيبة اللاذقية في وحدة الشهيد بديع زيني

saloua 0

ضبط «30» طنا من المواد الإغاثية المهرّبة في الزاهرة بدمشق

Ebtesam 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *