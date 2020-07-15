الحمصي: الالتزام بالشفافية المطلقة والديمقراطية والنزاهة في الانتخابات كونها واجب وطني
أشارت الرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزي إلى أهمية الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات مجلس الشعب، الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية مؤكدة على الالتزام بالشفافية المطلقة والديمقراطية والنزاهة في الانتخابات كونها واجب وطني على جميع أبناء الوطن.
وذلك خلال لقاء الحمصي مع الرفاق في قيادة الفرع وأمناء الشعب الحزبية وقيادات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في فرع اللاذقية وممثلي البعث في قائمة الوحدة الوطنية.
ونوهت الرفيقة الحمصي إلى ضرورة وجود فريق عمل قادر على تحمل المسؤولية في تجسيد تطلعات الشعب السوري كافة من خلال الارتقاء بالعمل والمتابعة المستمرة، ما ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.
وأكدت الرفيقة الحمصي على ضرورة الالتزام بأخلاقيات السلوك الحزبي البعثي من أجل المساهمة في تسريع عجلة البناء والإعمار مبينة أن مرحلة ما بعد النصر هي المرحلة الأصعب، والتي تتطلب الكثير من التشريعات الناظمة لحياة المواطن ومحاربة الفساد.
وفي الختام لفتت الرفيقة عضو القيادة المركزية للحزب إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الشعب في المرحلة القادمة ودورهم في تعميق جسور التواصل مع الشعب السوري، من خلال مواصلة العمل بكل الإمكانيات المتوفرة لتعزيز صمود سورية ووفاء لأرواح شهداء الوطن ودمائهم الطاهرة، حيث إن نجاح عملية الانتخابات هو انتصار مكمل لانتصارات الجيش العربي السوري التي تحققت بفضل حكمة وشجاعة قائد الوطن الأمين العام لحزب البعث الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية.
حضر اللقاء الرفاق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية والدكتورة ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين واللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية وأعضاء قيادة فرعي اللاذقية وجامعة تشرين.