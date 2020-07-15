الرفيق الهلال: يتفقد سير العملية الانتاجية في مطبعة دار البعث بحلب

تفقد المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث مطبعة دار البعث بحلب، واطلع على سير العملية الانتاجية وعلى مراحل طباعة وإنتاج الكتاب المدرسي.

وتجول الرفيق الهلال في أقسام المطبعة وتحاور مع العمال وأثنى على جهودهم الواضحة والملموسة والتي انعكست إيجاباً على جودة الإنتاج، مشيراً إلى أن مطبعة دار البعث بما تضمه من آلات طباعية متطورة وكوادر خبيرة مشروع اقتصادي متكامل يشكل إضافة مهمة على مستوى تدعيم ركائز التنمية والاقتصاد الوطني، مؤكداً أن حزب البعث سيبقى حاملاً وشريكاً أساسياً في مشروع بناء الوطن وفي مختلف المجالات، وداعياً إلى مضاعفة الجهود ورفع وتائر العمل والإنتاج وفق معايير الجودة خاصة بما يتعلق بإنتاج الكتاب المدرسي لأهميته في تنشئة الأجيال على حب الوطن والدفاع عنه.

البعث ميديا- حلب: معن الغادري

تصوير: يوسف نو