الهلال من حلب: القيادة الحزبية سعت ليكون الاستئناس واضحاً للجميع عبر استخدام التقنيات الشفافة

التقى الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية، بالرفاق أعضاء قيادة فرعي حلب وجامعة حلب وقيادات الشعب الحزبية، وقيادات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية لكلا الفرعين، والرفاق مرشحي قائمة الوحدة الوطنية عن محافظة حلب ومناطقها وذلك على مدرج كلية الطب البشري في جامعة حلب.

حيث افتتح الرفيق الهلال حديثه بنقل تحية ومحبة الرفيق الدكتور بشار الأسد للرفاق المرشحين و لأهالي حلب كافةً، منوهاً بأن مدينة حلب كانت دائماً في عيون القائد بشار الأسد، فكان هو الحريص على أهلها ووعد بتحريرها ووفى بوعده.

وأشار الهلال إلى الدور الهام الذي لعبه البعثيون بالدفاع عن المحافظة والتصدي لكل من راهن على إسقاطها، مؤكداً على الدور الهام الذي يقع على عاتق البعثيين اليوم في مرحلة إعادة الإعمار؛ من خلال اختيار القيادات المناسبة واختيار الأفضل ليمثلهم وتجسيد الديمقراطية في أبهى صورها كما أراد لها الرفيق الدكتور بشار الأسد في الانتخابات الحزبية سابقاً، وفي الاستئناس الحزبي الآن.

ولفت الرفيق الهلال إلى سعي القيادة لتطوير عملية الاستئناس وتلافي السلبيات التي حصلت في بعض المراكز؛ والتي تتحمل مسؤوليتها كافة القيادات المتسلسلة، ومن أهم هذه الأخطاء مشكلة الأوراق الملغية.

وفي ختام حديثه شدد الرفيق الهلال على ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وتدابير التباعد الاجتماعي في كافة المراكز الانتخابية والتجمعات الجماهيرية التي تنظم على مستوى المحافظة.

حضر الاجتماع الرفيقان أمينا فرعي حلب وجامعة حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي.