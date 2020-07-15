تأكيد الالتزام بالقواعد الصحية والتعقيم في منشآت طرطوس السياحية

تفقد أعضاء المكتب التنفيذي بمحافظة طرطوس عدداً من المنشآت السياحية ومنشأة لصناعة مواد التعقيم والتنظيف وبعض المواد الطبية.

واطلع الأعضاء على واقع العمل في عدد من المطاعم ومسلخ وحظائر الأبقار في بلدة الشيخ سعد القريبة من طرطوس ومدى تقيدها بالقواعد الصحية وأعمال التعقيم وارتداء الملابس الخاصة والقفازات ووضع الكمامات.

وعرض رئيس الوحدة الارشادية ببلدة الشيخ سعد واقع مرض جدري الأبقار وطرق العلاج وتعقيم أماكن التربية وكيفية التخلص من الأبقار النافقة، منوها الى حملة التعقيم التي قام بها مجلس البلدة بالتعاون مع الوحدة الارشادية في القرى التابعة للبلدة.

البعث ميديا- طرطوس: وائل علي