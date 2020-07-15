طرطوس تستعد لانتخابات مجلس الشعب

استكملت محافظة طرطوس استعداداتها لانتخابات الدور التشريعي الثالث، وذلك بحسب أمين عام محافظة طرطوس حيدر مرهج، الذي أكد بأنه تم تأمين جميع مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق اقتراع وأوراق ومغلفات، وتم تسليمها إلى مديريات المناطق ورؤساء أقسام شرطة مدينة المركز “طرطوس”.

وأضاف مرهج: تم أداء اليمين القانونية على مستوى لجان المراكز الانتخابية المنتشرة في مناطق “الدريكيش، صافيتا، القدموس، الشيخ بدر، بانياس”، وسيتم استكمال أداء اليمين القانونية لأعضاء لجان المراكز الانتخابية في منطقة طرطوس ومدينة المركز، كما تم تأمين السيارات اللازمة للمؤازرة في نقل الصناديق والنتائج بعد فرزها إلى اللجنة القضائية في المحافظة، وبذلك تكون محافظة طرطوس جاهزة للاقلاع بالعملية الانتخابية.

وأشار مرهج إلى أن عدد المراكز الانتخابية في المحافظة ٧٦٤ مركز تتوزع على ١٦٩ مركز في منطقة طرطوس و١٥٧ مركز في منطقة صافيتا و١٠٣ مراكز في منطقة الدريكيش و٧٨ مركز في الشيخ بدر و٥٨ مركز في القدموس و١١٤ مركز في بانياس وفي مدينة طرطوس ٨٥ مركز بالإضافة إلى ٥ مراكز لصالح محافظة إدلب ومركز واحد لصالح محافظة الرقة، منوها الى أن عدد المرشحين النهائي في محافظة طرطوس بلغ ٥٨ مرشح سيتنافسون على ١٣ مقعد ٦ للفئة أ، ٧ للفئة ب.

وأوضح أمين عام المحافظة أنه يشرف على هذه المراكز الانتخابية أعضاء اللجان الذين تم اختيارهم وفق القانون لكل مركز ثلاثة أعضاء ويبلغ عدد أعضاء لجان المراكز الانتخابية في المحافظة ٢٢٩٢ عضو يقومون بالإشراف على فرز الأصوات وإرسال النتائج إلى اللجنة القضائية الفرعية، لافتا إلى أن محافظة طرطوس سباقة لمثل هذا الاستحقاق الوطني والناخب في المحافظة على درجة من الوعي والعلم، و يقدر مصلحة المحافظة والوطن ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال جيد من قبل المواطنين على الانتخاب.

البعث ميديا- طرطوس: رشا سليمان