وزير خارجية سلوفاكيا: النظام التركي يخرق القانون الدولي من خلال ما يقوم به في سورية وليبيا

ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية عن كورتشوك قوله في تصريح للصحفيين إن سلوفاكيا تشاطر الدول الأوروبية الأخرى بضرورة العمل على إعداد المزيد من العقوبات لفرضها على هذا النظام في حال استمراره في الخطوات التي لا يمكن القبول بها من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأشار كورتشوك إلى أن قرار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد خطوة تستحق الإدانة ولا تساعد في تكريس التعايش وبالتالي لا يمكن القبول بها من قبل الدول الأوروبية.