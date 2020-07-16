أسباب صحية لتناول البطيخ

يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية التي تُشعرك بالإنتعاش والحيوية، كما أنه يعمل على مد الجسم بالمياه، وغني بالألياف التي تمنحك الشعور بالشبع.

بالرغم من ذلك، هناك بعض الفوائد الصحية التي ربما لا تعرفها عند تناولك للبطيخ يوميًا، بحسب ما جاء في جريدة الإنديبندت البريطانية.

1- صحة القلب

يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين، وهي مضادة مضادة للأكسدة والتي تعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية كما يعمل على تحسين تدفق الدم.

2- يقلل من الدهون في الجسم

يتم تحويل “الدهون” الخلايا الدهنية المتواجدة في الكلى، وذلك بسبب مادة السيتولين في البطيخ بشكل طبيعي، والتي يمكن أن تساعد على إنقاض الوزن.

3- صحة العظام

الليكوبين ليس جيدًا فقط لقلبك، إنه جيد أيضًا لصحة عظامك، من خلال تواجد مواد مضادة للأكسدة، إذ يقلل من الإجهاد في الجسم والعظام.

4- ممارسة الرياضة

البطيخ يحتوي أيضا على مادة السيترولين، والتي تعمل على مد الجسم بالطاقة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يُنصح بتناول قطعة بطيخ قبل التمرين.

5- مد الجسم بالماء

يعتبر البطيخ من الفواكه الني يتواجد بها نسبة مياه عالية، والتي تساعد في الحفاظ على رطوبة جسدك.

6- يحسن صحة العين

يحتوي على مادة تسمى بيتا كاروتين، إذ يعمل على صحة العين، إضافة إلى إحتوائه على فيتامين C، والليكوبين، وهما عنصران مهمان لصحة العيون.

7- صحة الكلى

يعمل البطيخ كمدر للبول، وهو مفيد للغاية لكليتك، يساعد جسدك على طرد السموم التي يمكن أن تكون ضارة ويساعد على تنقية الكبد، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

8- يُحسن المزاج

يحتوي البطيخ على كمية عالية من فيتامين ب 6 وهو أمر مهم لتحسين الحالة العصبية، وتهدئة المزاج، إذ يمكنك تناول قطعة من البطيخ لتهدئة أعصابك.

9- مكافحة السرطان

ربما يساعدك تناول البطيخ على محاربة السرطان، إذ يمكن أن يساعد الليكوبين المتواجد في البطيخ في تقليل خطر أنواع معينة من السرطان.