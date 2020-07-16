16, 07, 2020 - 7:58 مساءً

الجلسة الحوارية الثانية حول عنوان “البيان الانتخابي لحزب البعث العربي الإشتراكي بين الواقع والطموح” (فيديو)

B tv-أخبار البعث-انتخابات مجلس الشعب الدور التشريعي الثالث-  4

#بثنا_المباشر || الجلسة الحوارية الثانية حول عنوان (البيان الانتخابي لحزب البعث العربي الإشتراكي بين الواقع والطموح)ضيوف الحلقة:- الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي- الرفيق المهندس عادل العلبي محافظ دمشق- يدير الحوار بلال ديب مدير موقع البعث ميديا

تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الخميس، ١٦ يوليو ٢٠٢٠

الجلسة الحوارية الثانية حول عنوان (البيان الانتخابي لحزب البعث العربي الإشتراكي بين الواقع والطموح)

ضيوف الحلقة:
– الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي

– الرفيق المهندس عادل العلبي محافظ دمشق

– يدير الحوار بلال ديب مدير موقع البعث ميديا

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