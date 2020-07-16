الرئيس الباكستاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع سورية

أكد الرئيس الباكستاني، عارف علوي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع سورية، واصفاً إياها بأنها أخوية ووثيقة.

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية، فإن علوي شدد، خلال استقباله، في إسلام أباد، سفير باكستان الجديد المعين لدى سورية، سعيد محمد خان، على أن بلاده تولي أهمية بالغة للعلاقات مع سورية، مؤكداً ضرورة تعزيزها في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

وطلب علوي من السفير خان التركيز على توسيع التعاون الثنائي، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.

هذا ومن المقرر أن يتسلم السفير الباكستاني الجديد مهامه قريباً، خلفاً للسفير، رشيد كمال الذي مثل بلاده في سورية لثلاث سنوات.