القيادة المركزية للحزب تتخذ قرارا حازما تجاه ممارسات بعض قيادات الشعب

في إطار متابعة قيادة الحزب لعملها وحرصا على ضمان نجاح الاستحقاق الديمقراطي القادم وحسن سير انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، ونتيجة لممارسة بعض قيادات الشعب في فرع دمشق لما يخالف تعليمات القيادة فيما يتعلق بالانتخابات والعمل لصالح مرشحين مستقلين، وممارستهم نشاطا انتخابياً خارج اطار قائمة الوحدة الوطنية.

اتخذت القيادة المركزية بجلستها رقم 155 بتاريخ16/7/2020 القرار التالي:

1- إعفاء الرفيق فهد عبد الله العسة رقم /706475/ من مهمته أميناً وعضواً في قيادة شعبة المدينة الثالثة بفرع دمشق.

2- إعفاء الرفيق محمد حسان جميل اللوجي رقم /187567/ من مهمته أميناً وعضواً في قيادة شعبة المدينة الرابعة بفرع دمشق.

السبب: تقصيرهما في أداء مهامهما الحزبية، وعدم تنفيذ توجيهات القيادة المركزية بخصوص انتخابات مجلس الشعب الدور التشريعي الثالث، وتدخلهما لصالح أحد المرشحين المستقلين.

3- إعفاء الرفيق خلف حسين الحسين رقم /659770/ من مهمته عضواً في قيادة شعبة المدينة الثالثة وفصله من صفوف الحزب.

السبب علاقته المشبوهة مع أحد مندوبي المرشحين المستقلين ونشاطه الانتخابي خارج إطار قائمة الوحدة الوطنية.

4- إعفاء الرفيق محمد خالد النابلسي رقم /1055272/ من مهمته أميناً و عضواً في قيادة فرقة القدم الثانية – شعبة المدينة الثالثة .

5- إعفاء الرفيق أيمن محمد عبد الله رقم /1593668/ من مهمته عضواً في قيادة فرقة الفردوس – شعبة المدينة الثالثة.

السبب لكل منهما: القيام بنشاط انتخابي خارج إطار قائمة الوحدة الوطنية.