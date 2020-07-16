بريف القامشلي.. أهالي أبو ذويل يطالبون بخروج الاحتلال الأمريكي والتركي

نفذ أهالي قرية أبو ذويل، بريف القامشلي، وقفة وطنية للمطالبة بخروج قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي، وتعبيراً عن رفضهم واستنكارهم لما يسمى قانون قيصر الجائر الذي يستهدف المواطن السوري.

المشاركون في الوقفة طالبوا برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وأقدموا على إحراق العلم الأمريكي تنديداً بسياسة واشنطن والإجراءات التعسفية التي تنتهجها اتجاه الشعب السوري واحتلالها مناطق في سورية.

حيث أكدوا أن إدارة ترامب العنصرية لم تكتف بسرقة ثروات ومقدرات البلاد، وبالخراب الذي أحدثته من خلال دعمها التنظيمات الإرهابية، وهي اليوم تريد استكمال تآمرها من خلال فرض ما يسمى قانون قيصر.