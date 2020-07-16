رسمياً.. كاني ويست يقدم أرواق ترشحة لرئاسة أمريكا

قدم مغني الراب، كاني ويست، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في تشرين الثاني إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وقدم أحد ممثلي “كاني” في حملته الانتخابية، النموذج الأول المطلوب من قبل لجنة الانتخابات، لكنه لم يقدم بعد النموذج الثاني، لبيان الترشيح والذي يوضح أنه أنفق أكثر من 5000 دولار على نشاط الحملة التي تبدأ بعد ذلك حال الترشح بموجب قانون تمويل الحملة الفيدرالي.

وأطلق كاني على حزبه اسم (BDY)، الذي قال الأسبوع الماضي، إنه يمثل “حفلة عيد ميلاد”، مبررا التسمية بأنه “عندما نفوز، فإن ذلك يكون عيد ميلاد الجميع”.

يأتي ذلك على الرغم من التقارير التي أشارت إلى أن كاني سينسحب من الترشح بعد أقل من أسبوعين على إعلانه عن نيته الترشح، بحسب ما نقل موقع TMZ.

وأثناء الاحتفال بعيد 4 يوليو/تموز مع عائلته في مزرعة وايومنج الخاصة بهم، غرد كاني: “يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله، وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة!”.