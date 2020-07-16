لأصحاب المشاريع الاستثمارية.. خدمة لتأمين اليد العاملة المدربة والمؤهلة

تسهيلاً لعمل المستثمرين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، من جهة تأمين اليد العاملة المناسبة للمشاريع الاستثمارية، ومن خلال التنسيق المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الاستثمار السورية، تعمل مراكز تمكين الشباب التابعة لمديرية مرصد سوق العمل في محافظات (دمشق ـ السويداء ـ طرطوس ـ اللاذقية ـ حلب ـ حماة ـ الحسكة ـ دير الزور ) على تزويد المستثمرين بقوائم الأشخاص الأكثر ملائمة للشواغر المطلوبة.

وهذا سيكون وفقا للبيانات المقدمة من المستثمر ضمن الاستمارة الكترونية المطروحة على الموقع الرسمي لمديرية مرصد سوق العمل المخصصة للسادة المستثمرين.

كذلك سيتم توفير التدريب اللازم، حسب الطلب، لموائمة قدرات المرشحين مع الفرص الوظيفية، وإفادة المستثمرين ببرامج التوعية التي تقوم بها الوزارة لأصحاب العمل في القطاع الخاص، وتعريفهم بالقوانين المتعلقة بتنظيم العمل في منشآتهم وآلية تطبيقها، بما فيها حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية، وكذلك القوانين المتعلقة بتنظيم العمالة الأجنبية داخل سورية، ومعالجة التحديات التي تواجههم أثناء ممارسة عملهم.

وللاطلاع على الاستمارة الكترونية يمكن زيارة الموقع الرسمي لمديرية مرصد سوق العمل ( www.lmo.sy ).