16, 07, 2020 - 1:06 مساءً

ميلان ينتفض أمام بارما بعد خسارته

رياضة   14

قلب ميلان تأخره بهدف أمام ضيفه بارما إلى فوز كبير 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وافتتح الضيوف باب التسجيل عند الدقيقة 44 عن طريق السلوفيني جاسمين كوريتش، قبل أن ينتفض ميلان في الشوط الثاني ويسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من الإيفواري فرانك كيسي وأليسيو رومانيولي والتركي هاكان كالهانغولو في الدقائق 55 و59 و77 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد بارما عند 40 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

 

Siwar Deeb

سوار ديب.. سوري الجنسية | مواليد دمشق 1988 أعمل كـَ مصور صحفي و محرر من العام 2009. حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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