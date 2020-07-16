16, 07, 2020 - 1:06 مساءً

يوفنتوس يسقط بفخ ساسولو

رياضة   14

ساد التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 مباراة يوفنتوس ومضيفه ساسولو، والتي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وتقدم يوفنتوس سريعا بهدفين حملا توقيع البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا والأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقتين 5 و12 على التوالي.

وانتفض ساسولو وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق الصربي فيليب ديوريتشيتش ودومينيكو بيراردي وفرانشيسكو كابوتو في الدقائق 29 و51 و54 على الترتيب.

وفي الدقيقة الـ64 من عمر اللقاء، سجل البرازيلي أليكس ساندرو هدف التعادل لـ”السيدة العجوز”.

Siwar Deeb

سوار ديب.. سوري الجنسية | مواليد دمشق 1988 أعمل كـَ مصور صحفي و محرر من العام 2009. حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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