اللاذقية تستكمل تحضيراتها لانتخابات مجلس الشعب

استكملت محافظة اللاذقية استعداداتها لانتخابات مجلس الشعب حيث اطلع محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم على القاعة المخصصة لإدخال بيانات وفرز الأصوات والتقى الفريق المعني فيها حيث استمع منهم عن إجراءات العمل وفق برنامج الانتخابات المؤتمت الذي سيتم العمل به لإعلان النتائج.

المحافظ السالم نوّه بجهود العاملين المتواصلة لإتمام هذا الاستحقاق وإنجاحه مؤكداً أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لحسن سير الانتخابات ومنها تامين الحماية لمراكز التصويت والتقيد بإجراءات الصحة العامة مع الحرص على شفافية الانتخابات ضماناً لوصول من يستحق.