“الميرنغي” يحصد اللقب 34 في الدوري الإسباني

توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني عقب فوزه يوم أمس على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف على ملعب ألفريدو دي سيتفانو ضمن الجولة الـ 37 قبل الأخيرة من البطولة.

سجل أهداف ريال مدريد نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين 29 و 77 بينما سجل هدف فياريال فيسنتي إيبورا في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 86 نقطة ليحسم اللقب رسمياً بعيداً عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام ليغانيس حيث أصبح الفارق بينه وبين منافسه برشلونة 7 نقاط عقب الخسارة أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف.