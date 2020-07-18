حماة جاهزة لانتخابات أعضاء مجلس الشعب

أنجزت اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات أعضاء مجلس الشعب في حماة بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية بالمحافظة الأستعدادات والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة في التاسع عشر من شهر تموز الجاري.

وأكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية بحماة القاضي المستشار عزيز ابراهيم أن المحافظة على أتم الجاهزية من جميع النواحي ليوم الانتخابات واستقبال الناخبين لاختيار مرشحيهم لانتخابات اعضاء مجلس الشعب بعد استكمال جميع الاستعدادات والتحضيرات اللازمة بما فيها إجراءات الوقاية للتصدي لفيروس كورونا وذلك حسب التعليمات التنفيذية لرئاسة مجلس الوزراء بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية ونجاحها بإشراف قضائي مستقل وحيادي.

وأشار المستشار إبراهيم إلى ان عدد المقاعد المخصصة لمحافظة حماه ٢٢ مقعدا منهم ١٣ فئة( أ) عمال وفلاحين و(٩)فئة (ب) باقي فئات الشعب وقد تم تحديد مراكز الانتخابات في المحافظة بالتنسيق مع السيد محافظ حماة الرئيس الإداري حيث تم احداث ٨٣٠ مركزا موزعين على المناطق حسب عدد السكان.

مؤكداً أنه بلغ عدد المرشحين المستمرين ١٢٨ مرشحا منهم / ٣٩/ فئة /أ/ و /٨٣/ فئة /ب/ منهم /١٠/ اناث و/١١٢/ذكور ،فيما بلغ عدد المنسحبين ٧١٣ مرشحاً في حين أن الناخبين الذين يحق لهم الادلاء بأصواتهم بلغ مليون و سبعمائة الف ناخب.

وحول مشاركة المواطن قال المستشار إبراهيم : الانتخابات واجب وطني على كل مواطن يحق له الانتخاب من أجل إختيار الأكفأ لهذا المنصب حيث أن عضو مجلس الشعب هو من يمثل المواطن تحت قبة البرلمان ويطرح جميع القضايا والمشكلات التي تعترض المواطن في حياته اليومية ووضعها أمام الحكومة لحلها بالطرق الكفيلة وذلك بناء على توجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي يطمح أن يكون عضو مجلس الشعب هو الصوت الحقيقي للمواطن لإيصال همومه ومشكلاته للجهات المعنية لحلها حسب القوانين النافذة.

حماة- منير الأحمد